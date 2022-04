DIRETTA | Mondiali Qatar 2022: segui i sorteggi LIVE

Segui in diretta il sorteggio per i prossimi Mondiali. Scopriamo insieme i gironi della manifestazione che si giocherà in Qatar

Stasera, al Doha Exhibition and Convention Center, il mondo conoscerà i gironi dei prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar. Il sorteggio, che comporrà i gruppi, avrà inizio alle ore 18.00. Come consuetudine le squadre sono state suddivise in quattro fasce.

L’Italia, come purtroppo è noto, non è presente. C’è, invece, il Portogallo, inserita nella prima urna così come il Qatar, organizzatore, Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Inghilterra e Belgio.

Nella seconda, sono presenti le insidie Olanda, Danimarca, Germania e Uruguay. Nella terza, attenzione alle africane, Senegal, Marocco e alle europee Serbia e Polonia, oltre che alla tanto discussa Iran.

In quarta fascia ci sono ancora tanti asterischi: perché si aspetta la vincente tra Scozia/Ucraina-Galles, quella tra Costa Rica e Nuova Zelanda, tra Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti.

Segui i sorteggi in DIRETTA con Calciomercato.it:

PRIMA FASCIA – Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio.

SECONDA FASCIA – Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti.

TERZA FASCIA – Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran.

QUARTA FASCIA – Camerun, Canada, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador, vincente di Scozia/Ucraina-Galles, vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda, vincente di Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti