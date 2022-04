Italia ripescata ai Mondiali, l’indizio prima del sorteggio

L’Italia deve fare i conti con la cocente delusione dell’eliminazione dal Mondiale. Si parla però ancora di ripescaggio a poche ore dal sorteggio

Oggi alle ore 18, con lo scenario suggestivo di Doha, si scrive un pezzo di storia per l’intero universo del calcio. Si svolgeranno, infatti, i sorteggi per i Mondiali in Qatar.

In attesa che tutte le partecipanti siano chiare e che gli spareggi terminino, saranno composti otto gironi da quattro squadre. Ma le nazionali in gioco, le migliori del mondo per definizione della competizione, non ci sarà l’Italia. Gli azzurri, ormai lo sapete, non sono riusciti a qualificarsi nel girone in cui l’avversaria più temibile era la Svizzera. Poi agli spareggi, quando forse già tutti pensavano solo al Portogallo, è arrivata la dura sentenza: sconfitta per 0-1 contro la Macedonia del Nord e addio ai Mondiali. Dopo la conquista degli Europei. O forse no. Lo scandalo Iran, l’impedimento per moltissime donne (munite anche di biglietto) di accedere allo stadio ha scatenato l’ira per violazione dei diritti umani e fatto scattare un grido comune: squalificare la nazionale. Una situazione che vi abbiamo illustrato nei dettagli già negli ultimi giorni e che, diciamolo chiaramente, quasi sicuramente non porterà all’esclusione e quindi al possibile ripescaggio per l’Italia. C’è ancora un indizio che, però, fa pensare che alcuni ci credano.

Italia ai Mondiali ed esclusione dell’Iran: indizio dalle quote

Le quote parlano chiaro, o anche no, ma forse qualche indicazione sul futuro per gli scommettitori potrebbe arrivare in tema Italia. La Sisal ha dimezzato la quota del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, che resta comunque alta e purtroppo poco probabile. A poche ore dal sorteggio, insomma, c’è ancora chi si aspetta qualcosa o forse è solo il mancato sopraggiungere della rassegnazione per un destino che sembra irreale. L’Italia fuori dai Mondiali è un risultato a cui non avremmo mai voluto abituarci.