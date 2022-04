Deschamps spiazza tutti sui Mondiali: cosa deciderà la qualificazione

Didier Deschamps commenta il sorteggio dei Mondiali e indica un insolito aspetto che può condizionare la qualificazione

Sorteggio fortunato per la Francia ai Mondiali 2022: in Qatar la Nazionale guidata da Didier Deschamps è stata inserita nel gruppo D con Danimarca, Tunisia e la vincente dello spareggio tra il Perù e la squadra che prevarrà nel match tra Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Un raggruppamento che vede i ‘Galletti’ favoriti, ma guai a dirlo al commissario tecnico. Parlando a’Bein Sport’, infatti, Deschamps allontana l’idea di un sorteggio morbido: “Non so se possiamo dire che sia stato un sorteggio perfetto. La Danimarca ci conosce bene visto le gare in Nations League e serve rispetto per una squadra che è undicesima nel ranking Fifa”. Per il tecnico però l’aspetto fondamentale sarà un altro: “Molto della qualificazione dipenderà dagli orari dei match – dice -. Una cosa è giocare alle 13, un’altra alle 20: c’è grande differenza”.