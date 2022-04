I consigli al Fantacalcio per la trentunesima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla trentunesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Dopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A e il fantacalcio, con la trentunesima giornata. Una giornata davvero importante, attesa soprattutto per Juventus-Inter, in programma domenica sera. Nel pomeriggio, invece, andrà in scena Atalanta-Napoli.

Il turno avrà inizio sabato, con Spezia-Venezia (ore 15), Lazio-Sassuolo (ore 18) e Salernitana-Torino (20.45), e si chiuderà lunedì con Milan-Bologna.

Fantacalcio, i consigli per la 31esima giornata

Spezia-Venezia sabato ore 15

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Nsame, Okereke.

Hot: Verde è una certezza nello Spezia. Occhio a Okereke in trasferta

Not: Nsame non ci convince

Sorpresa: Erlic fa bene di solito in casa

Lazio-Sassuolo sabato ore 18

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Traore, Scamacca, Raspadori.

Hot: Immobile vuole rilanciarsi dopo il flop azzurro. Attenzione a Raspadori

Not: Maxime Lopez potrebbe avere qualche difficoltà

Sorpresa: Luis Alberto ha perso qualche certezza, ma schieratelo!

Salernitana-Torino sabato ore 20.45

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Belotti.

Hot: Per Verdi è la gara dell’ex! Lukic e Brekalo possono far bene

Not: Ederson non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Mazzocchi in casa ha una marcia in più

Fiorentina-Empoli domenica ore 12.30

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Hot: Torreira è in un grande momento. Zurkowski non vuole sfigurare

Not: Luperto va spesso in difficoltà

Sorpresa: Cabral cerca un gol fondamentale per il suo cammino

Atalanta-Napoli domenica ore 15

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

Hot: Koopmeiners fa sempre bene nei big match. Occhio ad Anguissa

Not: Politano non ci fa impazzire

Sorpresa: Mertens potrebbe far bene

UDINESE-CAGLIARI domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Beto.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Hot: Pereyra vuole tornare a regalar bonus. Sì a Molina e Deiola

Not: Makengo non uno da fantacalcio

Sorpresa: Ci piace la carta Pereiro

SAMPDORIA-ROMA domenica ore 18:00

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Hot: Pellegrini non si discute. Promossi Abraham e Sensi

Not: Meglio evitare Ferrari

Sorpresa: Sabiri la novità di fine stagione

JUVENTUS-INTER domenica ore 20:45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Hot: Cuadrado farà bene! Ci piacciono Skriniar e Chiellini.

Not: Rabiot non può essere l’uomo su cui puntare

Sorpresa: Tutti in attesa di Vlahovic? Occhio a Morata

VERONA-GENOA lunedì ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.

Hot: Simeone per il classico gol dell’ex. Sì a Barak e Portanova

Not: Veloso, l’ex da lasciar fuori

Sorpresa: Amiri può essere un’idea su cui sperare

MILAN-BOLOGNA lunedì ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

Hot: Giroud ha il piede caldo. Sì ad Hernandez e Svanberg

Not: Soumaoro è quello che rischia di più

Sorpresa: Tomori ha promesso un gol