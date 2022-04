Basket, l’Italia ha deciso: niente sfida alla Russia

Basket, arriva l’annuncio di Malagò e Petrucci: gli azzurri non giocheranno la gara contro la Russia valida per le qualificazioni mondiali

Niente Italia-Russia: gli azzurri non giocheranno la sfida in programma il 1 luglio a Pesaro valida per le qualificazioni ai campionati del mondo 2023 che si giocheranno in Asia (Filippine, Giappone e Indonesia). A dare l’annuncio sono stati il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Fip Gianni Petrucci.

La presa di posizione della Federbasket è chiara e ha ricevuto il pieno appoggio da parte del Coni. Si tratta del primo rifiuto di affrontare la Russia da parte dello sport italiano. Anche Islanda e Olanda, avversarie delle azzurre nel girone di qualificazione, rifiuteranno di giocare con la Russia. A differenza che nel calcio, la Fiba non ha ancora preso una posizione ufficiale. “Siamo molto dispiaciuti per la scelta della Fiba, non la comprendiamo. Il Cio è stato molto chiaro, solo la pallacanestro e il biathlon non hanno seguito le indicazioni” ha affermato Malagò. Petrucci ha definito la scelta “Logica e responsabile. I giocatori russi non hanno ovviamente responsabilità, ma organizzare con tranquillità una partita contro la Russia era impensabile”.