Caos Mondiali, UFFICIALE: chiesta la ripetizione della gara

Mondiali, dopo la questione Iran ecco un nuovo problema: nel mirino la direzione arbitrale, chiesta ufficialmente la ripetizione della gara

Eliminazione peggiore difficilmente poteva esserci: di fronte al proprio pubblico, nel corso dell’ultimo minuto di recupero, dopo essere riusciti a raggiungere il pareggio al 118′ dei tempi supplementari. Una vera e propria tragedia calcistica per l’Algeria, che dopo aver vissuto un 2021 da imbattuta è riuscita ad uscire ai gironi di Coppa d’Africa da campione in carica e, appunto, ad essere eliminata dal Camerun negli spareggi di qualificazione a Qatar 2022.

Tutto sembrava in discesa per gli algerini, vittoriosi tre giorni prima a Douala per 0-1. Un risultato che però è stato ribaltato dal Camerun, che grazie al gol di Toko-Ekambi a 30 secondi dallo scadere dei 4 minuti di recupero del secondo tempo supplementare è riuscito a centrare la sua ottava qualificazione in Coppa del Mondo. La federazione algerina però non ci sta e chiede ufficialmente la ripetizione della partita. A meno di 24 ore dai sorteggi dei gironi, oltre al nodo legato all’Iran che potrebbe clamorosamente portare ad un ripescaggio dell’Italia, scoppia quindi un altro problema legato ai prossimi mondiali in Qatar.

Algeria, UFFICIALE: chiesta la ripetizione della gara contro il Camerun

I maghrebini si sono detti furiosi per l’arbitraggio dell’esperto Bakary Gassama, fischietto gambiano che ha diretto gare anche in due campionati Mondiali (Brasile 2014 e Russia 2018). La stessa Federcalcio algerina ha ufficializzato la richiesta di ripetere la partita attraverso un comunicato apparso sui propri canali.

“La Federcalcio algerina (FAF) ha presentato ricorso presso la FIFA contro lo scandaloso arbitraggio che ha snaturato il risultato dello spareggio di ritorno Algeria-Camerun giocato il 29 marzo 2022 allo stadio Mustapha Tchaker a Blida. La FAF è determinata a utilizzare tutti i mezzi legalmente consentiti per ottenere il ripristino dei suoi diritti e per rigiocare la partita in condizioni che garantiscano l’onestà e la parzialità dell’arbitrato. La FAF chiede inoltre l’apertura di un’indagine da parte degli organi della FIFA per fare piena luce sull’arbitraggio della partita Algeria-Camerun” si legge nella nota ufficiale.