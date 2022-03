Terremoto Juventus e nuovo Presidente | Ribaltone Agnelli

In casa Juventus gli occhi puntati sull’orizzonte determinato dalla prossima partita di campionato contro l’Inter, ma non solo. Le ultime sulla società

Dal punto di vista strettamente sportivo la Juventus è concentrata su ciò che accadrà domenica sera, quando i bianconeri si ritroveranno di fronte all’Inter in una gara pesantissima e che potrebbe avere un ruolo importante per le ambizioni di entrambe in questo finale di stagione. Al di fuori del terreno di gioco gli occhi sono invece puntati sulla società scossa da un tweet di Paolo Madron, direttore di Tag43, che recita: “Dopo aver cercato invano di venderla, John Elkann ha deciso che il prossimo presidente della Juventus sarà suo fratello Lapo“. Smentita prontamente arrivata da Exor ma il polverone è solo all’inizio.

L’edizione odierna de ‘Il Giornale’ che ha evidenziato come la gestione Agnelli è da tempo nel mirino della critica, senza contare anche le indagini della procura torinese. Tony Damascelli attraverso le pagine del quotidiano scrive: “È anche vero come ci siano stati episodi in controtendenza che hanno macchiato l’immagine storica della Juventus che già nel duemila e sei aveva ricevuto un colpo feroce e fatale, con la retrocessione e la radiazione dei suoi dirigenti, estromessi dallo stesso gruppo di riferimento e cancellati da qualunque memoria storica anche nel Museum”.

Juventus, l’era Agnelli ad un bivio: rispunta il nome di Lapo Elkann

Sul momento della Juve aleggia il mistero viste le voci relative a Lapo Elkann che sembrano trovare fondamenta anche da Torino. ‘Il Giornale’ sottolinea come Alessandro Nasi avrebbe rifiutato la proposta di sostituire Andrea Agnelli, ed altre figure come ex calciatori non rientrerebbero nei pensierino di John Elkann, perplesso sul destino del club.

Le voci relative a Lapo circolarono già ai tempi di Cobolli Gigli e torna di immediata attualità quando si parla di un eventuale cambio al vertice dell’organigramma juventino. Una manovra che potrebbe portare ad altri scenari con una situazione che resta fluida, ma che con gli ultimi ingressi potrebbe lasciar intendere che qualcosa si stia muovendo.