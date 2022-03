Sconfitta a tavolino contro la Juventus, arriva subito il verdetto per il Napoli

Quali rischi per il Napoli dopo il deferimento della società, del presidente De Laurentiis e del responsabile sanitario per la gara con la Juventus

La Figc ha deferito il Napoli per aver schierato nella gara contro la Juventus del 6 gennaio tre calciatori (Rahmani, Zielinski e Lobotka) messi in quarantena domiciliare dall’ASL di appartenenza.

Una decisione arrivata quasi tre mesi dopo la disputa di un match, terminato sull’1-1, e che è stato a lungo in dubbio proprio per la presenza di calciatori positivi nella formazione di Spalletti.

Ovviamente c’è da capire quali conseguenze porterà il deferimento per la società partenopea in termini di risultati in campo. Dallo 0-3 a tavolino alla penalizzazione, passando per una semplice ammenda economica, quale potrebbe essere la sanzione eventuale per il club guidato da De Laurentiis (anche lui deferito insieme al medico Canonico)? A spiegare i rischi che corre il Napoli è l’avvocato Edoardo Chiacchio, intervento a ‘Kiss Kiss Napoli’.

Juventus-Napoli, azzurri deferiti: cosa rischiano

Secondo Chiacchio il Napoli non rischia uno scossone in classifica: “Il deferimento ci può stare – afferma il legale – ma non porterà a grandi patemi. I precedenti hanno sempre caratterizzato questa vicenda: ricordiamo Torino-Lazio della scorsa stagione in cui giocò Immobile che era considerato positivo. Il presidente Lotito e i dottori del club furono inibiti, la Lazio ebbe una sanzione ma la classifica restò la stessa”.

Una cosa che dovrebbe ripetersi anche in questa vicenda: “Non ci sarà nessun 3-0 a tavolino per la Juventus” la previsione dell’avvocato.