La ‘solitudine’ del numero uno: vuole tornare in Italia

Gigio Donnarumma attraversa un momento molto delicato della sua vita e della sua carriera: il portiere del PSG ora ripensa all’Italia

Per la prima volta nella sua carriera, Gianluigi Donnarumma è nell’occhio del ciclone per le sue prestazioni. Negli anni del Milan è stato un crescendo, di entusiasmo e di tifo per lui, sia in rossonero che da parte dell’Italia tutta. Gigio era, e resta, la speranza principale del dopo-Buffon ma ora qualche ombra in più se l’è gettata da solo.

L’errore contro il Real Madrid ha dato il via a una spirale di incertezze, probabilmente già alimentata dalla poca continuità nel PSG e l’alternanza con Keylor Navas. Uno stato forse più mentale che altro, ma anche in Nazionale qualche defaillance l’ha mostrata. Alcuni gli attribuiscono colpe nel gol di Trajkovski, poi l’uscita a vuoto sul gol di Cengiz Under. Per fortuna si è riscattato, ma il momento resta. Forse Donnarumma ha perso qualche certezza, un po’ di serenità, uscito dalla bolla milanista e dalla protezione di tutti gli italiani.

Juventus-Donnarumma: c’è ancora feeling ma le cifre frenano

È normale pensare che Gigio Donnarumma abbia un po’ di nostalgia dell’Italia o che magari non sia più tanto convinto della scelta fatta in estate del PSG. E non può che tornare d’attualità la pista Juventus, con cui il talento del ’99 per certi versi flirta da diverse stagioni. Da quando, sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, nel 2017 c’era ancora Beppe Marotta e le parti si scambiavano segnali – per quanto velati – di ammirazione. I bianconeri l’hanno corteggiato a lungo, l’interesse è sempre rimasto sullo sfondo. La Juve lo ha sedotto e abbandonato, ha confermato Szczesny anche perché le cifre chieste dall’allora portiere del Milan erano fuori budget.

E ovviamente lo sono ancora i 7 milioni più bonus (circa 10 totali) che percepisce al PSG, per cinque anni. Per sfruttare eventualmente gli sgravi fiscali i bianconeri dovrebbero aspettare il 2023 per pensare di riportare Gigio in Italia. Donnarumma, scrive la rosea, in Francia soffre e a Torino continuano a vigilare, ma lo stipendio al momento resta un freno troppo grande. L’ex Milan starebbe addirittura riflettendo sul ritorno in Serie A, la voglia ci sarebbe ma le cifre lo impediscono. Il feeling con la Juventus però c’è sempre, nei prossimi mesi si capirà qualcosa in più anche sulle scelte del PSG. E su un eventuale giro di portieri.