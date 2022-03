Coronavirus, Fondazione GIMBE: “La curva non sale. Arranca la campagna vaccinale”

Coronavirus, ecco il nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE sull’andamento della pandemia nel paese: 500mila nuovi casi ma la curva non sale più

La lotta al Coronavirus non conosce soste ed in Italia prosegue tutto il lavoro che aleggia intorno alla pandemia. Nel caso specifico il consueto monitoraggio della fondazione GIMBE fornisce i dati relativi al Covid in Italia nella settimana compresa tra il 23 e il 29 marzo evidenziando una stabilità dei nuovi casi poco sopra i 500mila e dei decessi a 953. ). Rispetto ai 7 giorni precedenti in aumento i casi attualmente positivi a 1.266.878, le persone in isolamento domiciliare a 1.256.651, i ricoveri con sintomi a 9.740 e le terapie intensive da 455 a 487.

Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE ha quindi analizzato: “Dopo due settimane di netto incremento i nuovi casi settimanali sembrano essersi stabilizzati intorno a quota 500 mila, con un incremento dello 0,3% e una media mobile a 7 giorni che rimane ferma intorno ai 72 mila casi. Tuttavia in questo momento è difficile fare previsioni, sia per l’eterogenea situazione a livello regionale, sia perché nelle grandi Regioni del Nord, dove risiede oltre un terzo della popolazione italiana, non si vedono al momento segnali di consistente circolazione virale”.

Si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati nell’ultima settimana con i numeri ben delineati dalla fondazione: 14.697 rispetto ai 18.830 della settimana precedente. Al 30 marzo sono 6,94 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, 2,51 milioni delle quali restano protette ma temporaneamente in quanto guarite dal Covid negli ultimi 180 giorni. A proposito dei vaccini, Cartabelotta aggiunge: “Tutti i dati confermano che la campagna vaccinale è ormai al palo nonostante oltre 4,4 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2,8 milioni con dose booster. I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell’ultimo mese hanno registrato incrementi davvero esigui”.