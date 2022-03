Ora è UFFICIALE: mai nessuno come Conte, che trionfo

Per Antonio Conte un trionfo da record: è arrivata la notizia ufficiale che fa sorridere l’attuale tecnico del Tottenham

Mai nessuno come Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham, ex Inter, ha ricevuto la Panchina d’Oro per il 2020/2021 quando era alla guida della formazione nerazzurra.

Un trionfo che ha anche un valore particolare visto che nessuno ha portato a casa tanti trofei come il tecnico salentino. Per Conte, infatti, si tratta del sesto riconoscimento ricevuto dal Settore Tecnico della Figc: oltre alle quattro Panchine d’Oro ricevute in carriera, ci sono anche una Panchina d’argento e un premio speciale per la vittoria della Premier League con il Chelsea nel 2018. Grande la soddisfazione espressa dall’allenatore: “Sono felice perché è un premio che arriva dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori con cui ho condiviso il percorso della scorsa stagione all’Inter”.

Figc, Panchina d’Oro a Conte: gli altri premi

Oltre alla Panchina d’Oro per Antonio Conte sono stati assegnati anche altri premi. La Panchina d’argento che va al miglior tecnico della Serie B è andata ad Alessio Dionisi (ex Empoli, ora al Sassuolo), mentre Cristiano Lucarelli è stato premiato come miglior tecnico della Serie C.

Panchina d’Oro femminile per Rita Guarino, ex tecnico della Juventus, mentre per la Serie B il riconoscimento è andato a Manuela Tesse, allenatrice del Pomigliano.