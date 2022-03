Juve, tutti pazzi per il talento: doppio annuncio sul futuro

La Juve deve gestire al meglio uno dei suoi migliori talenti che quest’anno è letteralmente esploso. Numeri, caratteristiche e prospettive per il centrocampista

Di talenti la Juve nella sua storia sulla trequarti ne ha avuto diversi e alcuni importantissimi. Non ci sprecheremo in paragoni inutili e che servirebbero solo a sovraccaricare di responsabilità un prospetto tutto italiano. E di cui ci sarebbe estremo bisogno, non solo per i bianconeri ma per l’intero calcio italiano.

Il ragazzo in questione è Nicolò Fagioli. Il trequartista, dopo un percorso importante nelle giovanili della Juve, è andato in prestito alla Cremonese. Il club di Serie B è in vetta alla classifica e, alla luce della stagione in corso, è inevitabile che si parli molto proprio di Fagioli. Si tratta di un talento tutta grinta, corsa e soprattutto qualità. Classe 2001, sa come trattare il pallone e ben presto l’hanno capito anche i suoi compagni. Quest’anno ha già giocato 27 partite nella serie cadetta, mettendo a referto tre gol e sei assist. Niente male per un ragazzo così giovane e che adesso è già al centro del calciomercato.

Juve, il futuro di Fagioli è tutto da decidere. Lui intanto stupisce

Oggi, ai microfoni della CMIT TV, proprio di Fagioli ha parlato il noto agente Andrea D’Amico: “Futuro? E’ tutto un discorso da fare con la Juventus, non può andare in prestito un altro anno quindi ci troveremo per capire le opzioni possibili. E’ chiaro che nulla può succedere senza parlare con i bianconeri”. Niente più prestito per il talento e dunque un futuro aperto a ogni soluzione, con la certezza che uno come lui faccia comodo a molti.

A tal proposito, si è espresso il ds Simone Giacchetta, sempre alla CMIT TV: “Fagioli o Gaetano? Sono ragazzi che devono fare entrambi un percorso, non devono avere troppe responsabilità”. E poi ha aggiunto: “L’Italia non è abituata a dare sostanza ad un percorso di giovani, sono giocatori con delle potenzialità e sono in possesso di tutte le caratteristiche per fare i calciatori veri. Meritano tutto, ma il loro percorso è appena iniziato”. E noi, da addetti ai lavori e tifosi, non vediamo l’ora di seguirlo.