Niente Mondiali per Ibra: Cristiano Ronaldo e Lewandowski in Qatar

Zlatan Ibrahimović e la sua Svezia sono stati battuti dallo Polonia. In Qatar vola Lewandowski, oltre che Cristiano Ronaldo

Ci saranno Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski ai prossimi Mondiali. I due attaccanti hanno strappato il biglietto per il Qatar, con le loro Nazionali, nella serata di martedì.

Il Portogallo, come da pronostico, ha battuto la Macedonia del Nord. La squadra, che era riuscita nell’impresa di eliminare l’Italia, è stata piegata dalla doppietta di Bruno Fernandes.

2-0 per i lusitani così come per la Polonia, che ha fatto fuori la Svezia. Per Ibrahimovic solo dieci minuti, quando la partita era ormai compromessa. A decidere il match sono state le reti di Lewandowski, in gol su rigore, e Zielinski.

Polonia-Svezia 2-0: 50′ Lewandowski su rigore, 72′ Zielinski

Portogallo-Macedonia del Nord 2-0: 32′ e 65′ Bruno Fernandes