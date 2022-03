Italia, Ventura: parole al veleno dopo il flop di Mancini

L’Italia è fuori anche da Qatar 2022. Il commento dell’ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, sul nuovo fallimento

È ancora freschissima la ferita della nuova eliminazione dai prossimi Mondiali in Qatar per l’Italia e i tifosi. Ieri il ct Mancini si è anche scusato con tutto il popolo azzurro, guardando però avanti: il tecnico campione d’Europa continuerà sulla panchina della Nazionale.

Al ‘Corriere della Sera’, ha commentato la clamorosa eliminazione anche Gian Piero Ventura, che ha vissuto in prima persona il fallimento Mondiale nel 2017. L’ex ct al veleno: “A Palermo, dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord, il presidente Gravina era seduto accanto a Mancini. Io a San Siro ero solo, l’unico colpevole. Non l’ho mai trovato giusto”. Su Italia–Svezia: “Se ho rivisto Italia-Svezia? Per certi versi sì. Ma il contesto era completamente diverso. Prima dei playoff la mia Nazionale era già contestata. Eppure io sono uscito con Svezia e Spagna, ma non mi piace fare comparazioni”.

L’allenatore ha poi ribadito sul trattamento riservatogli dopo la Svezia: “Se poi penso a certe immagini: per esempio Gravina a Palermo era vicino a Mancini, al suo allenatore, gli ha dato sostegno. Ho sorriso in questi giorni leggendo alcune dichiarazioni, qualche giornale: “Nel calcio può succedere”, “Caccia ai colpevoli”. Nel 2017 ce ne era solo uno. Trovai scorretto dovermi prendere tutte le colpe. Ma ormai l’ho superato, spero che l’Italia torni presto tra le migliori squadre del mondo. Bisogna dare più importanza ai settori giovanili, deve prevalere la tecnica sulla tattica”.