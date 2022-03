CMIT TV | ESCLUSIVO Giacchetta: “Carnesecchi futuro protagonista del calcio italiano”

Il Direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta è intervenuto alla diretta Twitch della CMIT TV

Il Direttore sportivo del club lombardo ha parlato anche di Carnesecchi e Fagioli, talenti di Atalanta e Juventus che si stanno mettendo in grande mostra nel campionato cadetto. Il portiere è anche nel mirino di tanti club di A, Lazio in primis: "Carnesecchi è uno dei tanti profili importanti che abbiamo qui. Quest'anno sta avendo una maturazione importante, prima di venire alla Cremonese non era così considerato. Nonostante la giovane età, ha tantissima personalità e questo vale molto per arricchire il proprio valore tecnico. Credo che lui possa essere uno dei giovani protagonisti del calcio italiano dei prossimi anni. Su Fagioli dico che…".