Rifiuta PSG e Manchester United, aspetta solo la Juventus

Ha rifiutato Paris Saint-Germain e Manchester United e starebbe aspettando la Juventus: l’indiscrezione proveniente dalla Spagna. Tutti i dettagli

Archiviata la Nazionale, sono i giorni di Juventus–Inter in vista della ripresa del campionato e del rush finale della stagione. Domenica sera, all’Allianz Stadium, nel derby d’Italia si consumerà l’ennesimo atto della storica rivalità tra bianconeri e nerazzurri.

Un match che potrebbe anche rivelarsi decisivo per la corsa scudetto e Champions League: la squadra di Allegri per consolidare definitivamente il quarto posto, quella di Inzaghi per rilanciarsi alla rincorsa di Milan e Napoli. Dopo l’eliminazione in Champions, Massimiliano Allegri non ha voluto sentir parlare di fallimento. L’obiettivo minimo in Serie A è comunque diventato la qualificazione in Champions League, che secondo molti potrebbe però non bastare per salvare la stagione del tecnico toscano e della sua squadra. Nel frattempo, arrivano nuove indiscrezioni sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Zidane aspetta la chiamata: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il primo nome per il post Allegri è sempre quello di Zinedine Zidane in casa Juventus. Come riferito dal portale, il tecnico francese avrebbe già declinato Manchester United, PSG e il Newcastle e starebbe aspettando il club bianconero. L’ex Juve vorrebbe ripartire con un nuovo progetto a Torino. Tuttavia, la panchina di Massimiliano Allegri è ancora saldissima e blindata da un lungo contratto pluriennale firmato nella scorsa estate. Anche in ottica futura, però, il nome di Zidane è sempre in pole per la dirigenza bianconera. Staremo a vedere.