Cessione decisa: la Juventus sa già quanto costa comprarlo

C’è già il prezzo per la sua cessione, la Juventus ora sa quanto spendere per l’attaccante: sfida alla Premier League

A caccia delle occasioni giuste. La Juventus studia il mercato, valuta le opportunità e sonda il terreno per il prossimo anno.

Cherubini sa quello che serve nella rosa di Allegri e gli acquisti dovranno essere diversi: dalla difesa agli esterni, passando almeno per un regista e terminando con l’attaccante che possa prendere il posto di Dybala, senza dimenticare le altre necessità come quella di avere un vice Vlahovic.

Proprio in attacco potrebbe nascere un’occasione dalla Spagna dove le grandi, Barcellona e Real Madrid, sono tornate ad essere molto attive. In particolare i blancos hanno intenzione di fare un mercato pirotecnico e i nomi sono davvero importanti: Mbappe su tutti, ma anche Haaland per un attacco che, nei piani del presidente Perez, metta paura agli avversari per almeno i prossimi dieci anni. Per completare il piano servono però le cessioni e una potrebbe trasformarsi in un affare.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid cede Rodrygo

Oltre ai soliti noti (da Asensio a Jovic, passando per Hazard), il Real Madrid potrebbe mettere sul mercato anche Rodrygo. Il 21enne brasiliano quest’anno ha mancato l’appuntamento con la definitiva consacrazione e, nel caso davvero arrivassero sia Mbappe che Haaland, vedrebbe il suo spazio drasticamente ridotto.

Ecco allora, come riporta ‘sport.es’, farsi strada la possibilità di una cessione con il prezzo già fissato: quaranta milioni di euro. La cifra che diverse società di Premier League sarebbero disposte a sborsare per portarlo in Inghilterra. Ma un pensierino potrebbe farlo anche la Juventus che cerca un calciatore che possa completare il tridente offensivo al fianco di Vlahovic e Chiesa. Per età, Rodygo si sposerebbe alla perfezione con il nuovo progetto bianconero, anche se uno tra lui e Chiesa dovrebbe essere impiegato sulla fascia destra.