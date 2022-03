Turchia-Italia, Mancini: “Rimpianti fino a dicembre. Zaniolo deve imparare”

Le dichiarazioni di Roberto Mancini al termine di Turchia-Italia. Il tecnico è soddisfatto della prova dei suoi giovani ma la sconfitta contro la Macedonia del Nord brucia ancora

Arrivano le dichiarazioni a caldo di Roberto Mancini dopo il successo della sua Italia contro la Turchia.

Una partita inutile ma che lascia delle buone sensazioni al Commissario tecnico azzurro, che non ha ritrovato, però, il sorriso: “È inutile ai fini di quello che valeva – esordisce Mancini ai microfoni di Rai Sport -, uno, però, le cose deve cercare di farle bene anche quando purtroppo ci sono cose negative”.

Volti nuovi in campo – “I giovani sono stati bravi – prosegue Mancini -. E’ stato bello vedere la reazione dopo lo svantaggio. Gioco? Sono cresciuti, non era così semplice. Era la prima volta che giocavano tutti insieme. Sono ragazzi giovani e ci vuole del tempo. Non era semplice anche perché la partita non valeva niente. Anche se la situazione non è semplice la reazione è stata quella giusta. Rimpianti? Purtroppo ci saranno fino a dicembre prossimo”.

Il messaggio a Zaniolo – Ha certamente delle qualità ma deve imparare a giocare con gli altri. La forza che ha e la qualità per andare al gol le sfrutta poco. Ci ha messo, però, impegno, su questo non posso dire nulla…