“Donnarumma è finito”: ennesimo disastro, speranza Juve

Errore grave durante Turchia-Italia per Donnarumma: il giocatore inevitabilmente termina nel mirino della critica. “E’ finito”, scrivono in molti

Ancora un gravissimo errore di Gianluigi Donnarumma. L’Italia è andata sotto contro la Turchia dopo soli quattro minuti di gioco: la rete è stata dell’ex Roma, Under, con la complicità dell’estremo difensore del Psg.

Il portiere azzurro ha preso gol facendosi passare la palla tra le gambe. Inevitabilmente, il classe 1999 è finito subito nel mirino della critica. E’ stato letteralmente bersagliato dai tifosi sui social. Sostenitori del Milan che esultano e ringraziano Paolo Maldini per aver deciso di puntare su Mike Maignan. C’è chi pensa, addirittura, che Donnarumma sia finito…

Per il portiere classe 1999 si tratta dell’ennesimo errore nelle ultime settimane. Non è stato certamente perfetto in occasione della rete della Macedonia del Nord. I tifosi del Psg, inoltre, non dimenticheranno presto l’errore che ha dato via alla rimonta del RealMadrid, in Champions League.

E dire che solo qualche mese fa Donnarumma era stato il protagonista assoluto agli Europei: il portiere è davvero passato, in poco tempo, dal paradiso all’inferno.

Ecco alcuni tweets:

#Donnarumma , carriera finita. Il Balottelli degli anni '20. — CivisRomanusSum (@civisromanusTW) March 29, 2022

Comincio a sperare che #Donnarumma vada davvero alla Juve. — Zlatanismo (@tiapaganoni) March 29, 2022

Basta con Donnarumma!!! Almeno finché non tornerà ad essere un portiere vero… #TurchiaItalia — Andrea Pugliese (@Puglio11) March 29, 2022