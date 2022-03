Terremoto, nuova scossa a Napoli nell’area flegrea

Un scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli quest’oggi: diverse le segnalazioni arrivate dalla città

Una scossa di terremoto è stata avvertita in serata a Napoli. Diverse le segnalazioni arrivate da alcuni quartieri della città.

La scossa è stata sentita in maniera particolare nell’area dei Campi Flegrei ed è durata diversi secondi. Un terremoto simile c’era già stato nelle scorse settimane, precisamente il 16 marzo, fortunatamente senza danni a persone o cose. Allora fu un terremoto di magnitudo 3,5, la più forte dal 1984, legato – secondo gli esperti – al fenomeno del bradisismo. Per la scossa di questa sera non si conoscono ancora intensità e epicentro del terremoto, in corso di valutazione da parte dell’INGV e dell’Osservatorio Vesuviano.