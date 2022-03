GP d’Argentina, UFFICIALE la decisione di Marc Marquez

Alla prese col terzo caso di diplopia, è arrivata la decisione di Marc Marquez e dello staff medico per il GP d’Argentina

Marc Marquez salterà il GP d’Argentina in programma nel weekend. Come comunicato dalla Honda, i medici non hanno dato l’ok all’otto volte campione del mondo, alle prese con il terzo caso di diplopia.

Il pilota spagnolo migliora ma non è ancora pronto per tornare a gareggiare e ha ancora bisogno di recuperare prima di tornare in pista. Di seguito il comunicato ufficiale del team giapponese: “La seconda valutazione neuro-oftalmologica effettuata lunedì scorso ha mostrato un’evoluzione estremamente favorevole del quarto nervo destro interessato dalla caduta avvenuta nel warm up del Gran Premio d’Indonesia. Ma la guarigione non è ancora completa, Marc deve seguire il regime terapeutico stabilito con un trattamento conservativo“.