Massimiliano Allegri ha tre buoni motivi per sorridere in vista di Juventus-Inter, big match di domenica sera

Iniziano a tornare i calciatori impegnati con le Nazionale e si entra in atmosfera campionato.

Domenica sera ci sarà il big match tra Juventus e Inter, snodo fondamentale per la corsa scudetto di bianconeri e nerazzurri. Chi perde potrebbe essere tagliato fuori in maniera definitiva ed allora non si può sbagliare.

Proprio in vista del derby d’Italia Massimiliano Allegri ha tre buoni motivi per sorridere. Intanto Dusan Vlahovic che, dopo i problemi che gli hanno fatto saltare la Nazionale, ha svolto tutto l’allenamento insieme ai compagni di squadra. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo anche Alex Sandro e Zakaria.

Juventus-Inter, Allegri già ritrova Cuadrado

Non soltanto le buone notizie dal fronte infortunati per Allegri che quest’oggi ha potuto contare anche su Juan Caudrado. Il colombiano, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale, ha preso parte all’allenamento odierno regolarmente.

Ora il tecnico toscano attende il rientro degli altri Nazionali per poter preparare la sfida contro l’Inter: domenica sera si potrebbe riaprire in maniera impensabile fino a qualche mese fa la corsa scudetto dei bianconeri.