Addio a Mancini? Ecco il nuovo CT dell’Italia

In caso di addio a Roberto Mancini, è stato scelto sui social il possibile nuovo Ct dell’Italia

L’Italia calcistica attende la scelta definitiva di Mancini ma spera in una vera rifondazione dello sport nazionale. Stasera si gioca la sfida contro la Turchia e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la risposta ufficiale del Ct. Interrogato ieri sul suo futuro, intanto, Mancini ha risposto in modo poco netto: “Abbiamo parlato in questi giorni col presidente, siamo allineati su tutto. Mi fa piacere, ne riparleremo nei prossimi giorni dopo questa partita. Ora pensiamo alla Turchia, con calma, vedremo le cose da migliorare per il futuro. Tutto qui”.

Subito dopo la sconfitta con la Macedonia, sono avanzati molteplici ipotesi per il futuro della panchina italiana. Fabio Cannavaro ha dato la sua piena disponibilità, ma la priorità della Federazione sembra la permanenza di Mancini. Nei giorni scorsi tirava aria di addio, ma ieri il tecnico non ha affatto chiuso le porte all’eventuale permanenza. Intanto, c’è anche chi ipotizza un nuovo Ct straniero per l’Italia.

Italia, ipotesi Ct stranieri: i tifosi scelgono Juric

Calciomercato.it ha chiesto, tramite un sondaggio su Telegram, il parere dei tifosi: “Per la prima volta si ipotizza un CT straniero per l’Italia… Nel caso a chi affidereste la Nazionale Azzurra?”.

Il 38% dei votanti al sondaggio ha scelto Ivan Juric, tecnico ora al Torino. Al secondo posto si è piazzato Marcelo Bielsa con il 25% delle preferenze, davanti anche a Vlado Petkovic (15%) e Rafa Benitez (13%). Solo il 9%, infine, punterebbe su Jurgen Klinsmann.

La scelta definitiva di Roberto Mancini non è ancora arrivata ma già molti sono i profili accostati alla Nazionale. Il nome straniero che più sembra piacere ai tifosi, dunque, è quello del tecnico granata, che ha portato i piemontesi all’attuale undicesimo posto nella classifica di Serie A.