Europei Under 21, Rovella gol: l’Italia batte la Bosnia e va in fuga

Un gol di Rovella lancia gli azzurri di Nicolato: l’Italia Under 21 batte la Bosnia e allunga in classifica sulla Svezia

C’è un’Italia che sorride. E’ l’Under 21 di Nicolato che batte la Bosnia e va in fuga, approfittando del passo falso della Svezia.

Gli azzurrini partono subito bene e al 14′ con Rovella vanno in vantaggio. La risposta bosniaca è immediata ma trova un Carnesecchi pronto sul tentativo di Lukic. L’Italia controlla il match e nel secondo tempo va a più riprese vicina al raddoppio. Due le occasioni migliore per gli azzurrini: la prima capita sui piedi di Quagliata che tutto solo davanti alla porta, spedisce a lato. Sbaglia anche Colombo che, dopo aver superato tutta la retroguardia avversaria, calcia su Nikic. C’è il timore che dopo aver fallito diverse occasioni possa arrivare la beffa ed invece la Bosnia non riesce quasi mai a farsi vedere delle parti di Carnesecchi. Vince l’Italia e si porta a +3 (con una partita in meno) dalla Svezia.

Italia U.21-Bosnia U.21 1-0: 14′ Rovella (I)

Classifica: Italia 17 (7), Svezia 14 (8), Irlanda del Nord 13 (7), Bosnia 11 (9), Montenegro 8 (8), Lussemburgo 1 (7)