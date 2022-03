DIRETTA Turchia-Italia 1-2 | Entra Zaccagni al posto di Zaniolo LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita Turchia-Italia

Dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali per la seconda volta consecutiva, l’Italia è impegnata questa sera in Turchia nella sfida tra deluse. Organizzata da tempo, la partita di questa sera vedrà scendere in campo molte seconde linee con Roberto Mancini che ha riconsegnato ai propri club diversi giocatori titolari.

Formazioni ufficiali Turchia-Italia

Messa in calendario soprattutto per una questione di Ranking Fifa, la partita è stata accompagnata dalle tante voci sul futuro di Roberto Mancini, che nella conferenza della vigilia ha lasciato intendere di voler rimanere alla guida della Nazionale e di rispettare l’attuale contratto, di comune accordo con Gabriele Gravina. Ecco le scelte del Ct per la sfida di stasera:

Formazioni ufficiali Turchia-Italia

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, R.Yilmaz; Under, Akturkoglu; Enes Unal. C.t.: Kuntz.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. C.t.: Mancini.