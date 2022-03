Bernardeschi-Zaniolo, messaggio scioccante alla Juve

Nicolò Zaniolo era una delle grandi novità scelte questa sera da Roberto Mancini. Il calciatore, però, è stato sostituito dopo solo 45 minuti. Occhio alla Juve

Di Nicolò Zaniolo se ne parla e anche tanto. Alla Roma, in chiave calciomercato e ora anche con la maglia dell’Italia. Il centrocampista non ha preso parte alla debacle contro la Macedonia del Nord e, per qualità e ragioni anagrafiche, è stato identificato come uno degli uomini da cui ripartire, dopo la delusione dell’esclusione dal Mondiale.

Questa sera Roberto Mancini ha scelto di schierare dal primo minuto il calciatore della Roma, ma non ha avuto la risposta attesa. Il momento non proprio straordinario dell’ex Inter con il suo club continua anche con gli azzurri. Si ricordano poche iniziative di Zaniolo veramente pericolose e soprattutto pochissime trame con i compagni, anzi più che altro soluzioni personali poco fortunate. Inoltre, durante il primo tempo, è arrivato anche un cartellino giallo (chiarissimo), dopo che Zaniolo ha agganciato con la mano la gamba di un avversario. Mancini decide e boccia l’ex Inter che viene sostituito al termine del primo tempo: al suo posto, in campo Mattia Zaccagni.

Zaniolo stecca con l’Italia: paragone e bocciatura sui social

Il giudizio non è arrivato solo da Mancini, ma anche dai tifosi da casa, anzi sui social. In molti, infatti, sottolineano la prova negativa del centrocampista. C’è chi lo definisce bluff, chi lo paragona a un body builder più che a un campione e chi si avventura in un confronto, che alcuni definirebbero provocatorio, con Federico Bernardeschi. E, a proposito di Bernardeschi, anche la Juventus avrà visto la prova di Zaniolo e allo stesso tempo resta uno dei primi club interessati in caso di addio alla Roma. Il campo è direttamente intrecciato con il calciomercato, ve l’abbiamo sempre detto, e chissà che il destino dell’ex Inter non possa cambiare in relazione al periodo poco brillante del centrocampista. Di seguito, intanto, vi proponiamo diversi tweet di quelli pubblicati questa sera.

#Zaniolo dovrebbe essere quello che vale 50mln e che farà parte del nostro tridente? @juventusfc fate i bravi, lasciate perdere questo bollito e prendete #Antony, almeno ci divertiamo a vedere qualche giocata. — Hasbulla⚪️⚫️ (@Lorenz_d_Italia) March 29, 2022

I hope #Allegri is watching this game. #Zaniolo is not #Juventus level, but just like #Rabiot, he will become a Juventus player so that Allegri can establish a relationship with his mother. — Salvatore Biscotti (@SalvatoreBisco4) March 29, 2022

Chiellini scandaloso, dopo 45 minuti sostituisci Zaniolo ma Chiellini in campo. Tutti gli interisti in panchina. VERGOGNA! — Mariagrazia (@Mariagr89063037) March 29, 2022

Zaniolo non è nemmeno un bidone è un bluff — Augusto 🇺🇦 (@Augusto76465897) March 29, 2022

Sto pensando ai 70mln per Zaniolo… — Frá (@_franciccio) March 29, 2022

Comunque ragazzi al posto di Berna ok ma al posto di dybala questo zaniolo (non stasera) non ci sta proprio — mario orrei (@MarioOrrei) March 29, 2022