Spese folli: ‘batosta’ per Juventus, Inter e Roma

In Serie A cresce la spesa delle società per i compensi degli agenti, ‘batosta’ economica per Juventus, Inter e Roma

Cresce di circa il 26% la spesa della Serie A per i compensi degli agenti. Sono i dati relativi al 2021 forniti dalla Federcalcio in base al regolamento per la trasparenza. Complessivamente, dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le società italiane della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori quasi 174 milioni di euro, con una media di circa 8,7 milioni per ciascuna squadra.

La cifra è la somma non solo di operazioni come acquisti o cessioni del giocatore ma anche dei rinnovi di contratto. Rispetto ai 138 milioni di euro versati nel 2020, la somma è tornata a crescere avvicinandosi al dato del 2019, quando i club nostrani spesero 187 milioni di euro. Il dato è fortemente influenzato dalle spese delle cosiddette big. Juventus, Inter, Roma e Milan, da sole, hanno infatti speso oltre la metà dei quasi 174 milioni complessivi. Da notare invece la somma nettamente inferiore del Napoli, che ha speso ‘solo’ 6.906.264,11 euro.

In base ai dati offerti dalla Federcalcio, dunque, ‘Calcio e finanza’ ha pubblicato la cifra che ciascuna squadra ha corrisposto ai procuratori sportivi sotto forma di compensi nel 2021.

TOTALE – 173.831.816,68 euro

Juventus – 28.914.175 euro

Inter – 27.512.882 euro

Roma – 25.962.250 euro

Milan – 12.567.884,67 euro

Atalanta – 8.353.775 euro

Fiorentina – 8.256.475 euro

Sampdoria – 7.227.645,10 euro

Napoli – 6.906.264,11 euro

Sassuolo – 6.817.361,37 euro

Udinese – 5.820.175,61 euro

Cagliari – 4.979.275 euro

Lazio – 4.716.477,29 euro

Genoa – 4.678.770 euro

Verona – 4.539.516,75 euro

Bologna – 3.961.288,80 euro

Empoli – 3.631.850 euro

Torino – 3.492.116 euro

Spezia – 2.391.278,14 euro

Venezia – 1.859.570,25 euro

Salernitana – 1.242.844,59 euro