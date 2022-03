Del Piero ritorna alla Juventus: nuovo indizio e addio a sorpresa

Nuovo indizio sul possibile ritorno alla Juventus da parte di Alessandro Del Piero. Tutti i dettagli

È la settimana del derby d’Italia: domenica sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena un nuovo atto dell’eterna rivalità tra Juventus e Inter.

La posta in palio è altissima: i bianconeri per scavalcare i campioni d’Italia in carica e continuare a sognare la rimonta scudetto, la squadra di Inzaghi per rilanciarsi alla rincorsa di Napoli e Milan. Dopo il flop in Champions League, Massimiliano Allegri è chiamato a chiudere al meglio la stagione tra campionato e Coppa Italia per non tornare al centro del ciclone. Ad oggi la sua panchina è ancora saldissima e blindata da un ricco contratto pluriennale, ma il tecnico toscano dovrà garantire quello per cui è stato richiamato, ovvero i risultati e la continuità vista con la sua prima Juve. Nel frattempo, arriva un nuovo indizio sul futuro di Alessandro Del Piero.

Calciomercato Juventus, l’indizio sul possibile ritorno di Del Piero

L’ex capitano e leggenda della Juventus è da poco diventato allenatore. I tifosi bianconeri sognano già il suo ritorno, e i bookmakers offrono il primo indizio: Del Piero, infatti, è già quotato tra i prossimi allenatori della Juve. In lizza c’è ancora Roberto Mancini, a quota 20.00, mentre l’ex attaccante è quotato a 33.00. Il suo ritorno potrebbe essere ancora lontano, ma la strada sembra già tracciata.