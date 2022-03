CMIT TV | Speciale Italia: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Italia e il ritorno della Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Italia e la presentazione del prossimo turno di Serie A: dalla conferma di Mancini come CT della Nazionale, al big match tra Juventus e Inter di domenica sera.

Conducono Fabio Tarantino e Riccardo Meloni, affiancati da Marco Giordano e dalla redazione di Calciomercato.it, con tanti ospiti speciali.