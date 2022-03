Da Mancini al futuro in Nazionale: Bonucci esce allo scoperto

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Leonardo Bonucci alla vigilia di Turchia-Italia

Leonardo Bonucci ha parlato insieme al Ct Mancini nella conferenza stampa di vigilia dell’inutile sfida Turchia-Italia, due delle perdenti delle semifinali playoff Mondiale.

“Le 48 ore dopo l’eliminazione sono state dure, un gruppo che aveva fatto della sua forza l’entusiasmo e lo stare insieme, si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di gruppo ed è stata la parte più dura. Abbiamo cercato di sdrammatizzare dicendo ai giovani che potevano avere ancora tante occasioni di giocare i Mondiali a differenza nostra che era l’ultima occasione. Poi il mister ha messo un punto al passato, ci sono le basi per fare una grande risalita. Se con l’addio di Chiellini diventerò io il leader della Nazionale? Non so cosa farà Giorgio, da parte mia c’è la voglia di continuare per poter essere da esempio e guida per i tanti giovani che vestono questa maglia”.

MANCINI – “Quello che ci ha dato il mister in questi tre anni è stato unico. Si è creata un’empatia che raramente si è respirato a Coverciano. Per noi è la conseguenza continuare con il mister, le sue idee e il suo valore umano non si discutono. I risultati possono cambiare delle visioni a chi sta fuori, ma chi vive le relazioni con il mister ha solo voglia di continuare con lui”.