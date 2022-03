Tapiro d’Oro gigante a Mancini: la reazione del Ct dell’Italia sorprende tutti

Tapiro d’Oro gigante al ct Roberto Mancini dopo l’eliminazione dai Mondiali: la reazione e le nuove parole del tecnico azzurro

“Abbiamo parlato in questi giorni col presidente Gravina, siamo allineati su tutto. Mi fa piacere, ne riparleremo nei prossimi giorni dopo questa partita. Ora pensiamo alla Turchia, con calma, vedremo le cose da migliorare per il futuro. Tutto qui”.

In conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Turchia, Roberto Mancini ha parlato così del suo futuro in panchina. La decisione sembra ormai presa: il ct resterà alla guida della Nazionale forte anche di un contratto rinnovato fino al 2026. La conferma definitiva è arrivata a ‘Striscia la Notizia’. Raggiunto da Valerio Staffelli a Coverciano, il commissario tecnico azzurro ha ricevuto un Tapiro d’Oro gigante e poi confermato sul suo futuro: “Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale“.