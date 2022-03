Coronavirus, bollettino 28 marzo: 30.710 nuovi contagi e 95 morti

Coronavirus, il bollettino di lunedì 28 marzo diffuso dal Ministero della Salute: diminuiscono i nuovi casi, tutti i dati

Puntuali come ogni pomeriggio sono stati diffusi i nuovi dati che riguardano la diffusione del Coronavirus in Italia da parte del Ministero della Salute. Nelle ultime ore sono stati registrati 30.710 nuovi casi di positività al Covid-19 e 95 decessi.

Dal 15,5% di ieri, si abbassa leggermente il tasso di positività che scende al 14,5%. In aumento invece le unità in terapia intensiva che con 23 nuovi ricoveri a fronte di 39 ingressi giornalieri, mentre nei reparti ordinari sono 315 in più i nuovi pazienti con Covid rispetto alla giornata precedente. In questo momento, sono 1.254.056 gli attualmente positivi in Italia: 8.835 in meno rispetto ai dati di ieri.