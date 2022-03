Napoli, fatto il prezzo per l’erede di Insigne

Il Napoli si prepara a salutare Lorenzo Insigne, nel casting per il suo sostituto contatti con un nome in particolare: spunta la cifra

Otto partite ancora, per concludere una storia durata dieci anni e che lo ha portato sul podio dei migliori marcatori di sempre nella storia del Napoli. Sperando di salutarsi con l’ultima grande gioia, quella che lui, la società e tutta la tifoseria azzurra si augurano. Ancora due mesi, e per Lorenzo Insigne sarà addio.

L’attaccante volerà alla volta di Toronto per iniziare una nuova vita, calcisticamente e non solo. Al di là di un ultimo periodo non brillantissimo, è evidente che rimpiazzare un giocatore da 118 gol e 92 assist totali in dieci anni non sarà facile. Il lungo casting per l’erede destinato a raccoglierne l’eredità tecnica è cominciato. Nei pensieri di Cristiano Giuntoli, inizia a farsi largo un nome in particolare.

Napoli, contatti con il Feyenoord per il dopo Insigne: piace Sinisterra

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce dei contatti in corso con il Feyenoord per Luis Sinisterra. Il colombiano, 22 anni, è autore fin qui di una ottima stagione, con 18 reti e 11 assist in tutte le competizioni. Gli olandesi hanno aperto a una cessione in estate, con un prezzo fissato intorno ai 15 milioni di euro. Operazione alla portata delle casse del Napoli, ma con una concorrenza non facile da battere. Il giocatore, fresco di esordio con la sua nazionale, è seguito anche da Arsenal, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, che hanno presentato già alcune proposte. Per ora, il Feyenoord non ha preso impegni, se gli azzurri lo vogliono devono sbrigarsi.