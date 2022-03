Allegri ne perde un altro: tre opzioni per il futuro

In estate la Juventus non perderà solamente Dybala, un altro pilastro di Massimiliano Allegri è pronto all’addio: tre opzioni

La scorsa settimana è arrivata la decisione ufficiale dei bianconeri sul rinnovo di Paulo Dybala: nessun prolungamento e addio a parametro zero in estate per la ‘Joya’.

Una decisione forte da parte della società, che mette in evidenza in maniera ancora più chiara quale sia la direzione presa dalla Juventus: il futuro verrà edificato intorno alla figura di Dusan Vlahovic. In estate i bianconeri struttureranno il mercato per aprire un nuovo ciclo vincente che abbia nell’attaccante serbo la propria punta di diamante. Oltre a Dybala, però, Massimiliano Allegri perderà anche un altro pilastro: tre opzioni per il futuro.

Chiellini è arrivato al capolinea | MLS, ritiro o futuro in dirigenza

Dopo Paulo Dybala, il prossimo a salutare la Juventus potrebbe essere Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano bianconero non rinnoverà il proprio contratto e a fine stagione lascerà la Continassa. Nel futuro del centrale azzurro ci sarebbero tre opzioni: il ritiro, un anno in MLS e un futuro da dirigente all’interno del club bianconero.

Anche con la Nazionale chiuderà in estate Giorgio Chiellini, che ha messo nel mirino la finalissima con l’Argentina come partita conclusiva della sua carriera in azzurro. Riguardo alla prossima stagione, invece, la sensazione è che il centrale opti per una stagione negli Stati Uniti: un’occasione per conoscere una realtà differente e affinare le proprie conoscenze a livello societario prima di intraprendere la carriera dirigenziale. Nel futuro ci sarà ancora la Juventus, ma per arrivare pronto a quel momento Chiellini potrebbe mettersi in gioco in MLS. Quel che è certo, invece, è che Massimiliano Allegri non potrà contare sull’esperienza del centrale azzurro per la retroguardia nella prossima stagione.