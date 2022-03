Trattato come Dybala, la Juve lo lascia libero

Un calciatore in forza alla Juventus sembra destinato ad abbandonare a zero il club bianconero durante la prossima estate, come Paulo Dybala

La Juventus ha deciso di adottare una linea dura sul tema rinnovi. La separazione già annunciata con Paulo Dybala ne è la chiara dimostrazione. La società ha già investito tanto nel corso del calciomercato di gennaio, puntando con forza sullo sbarco a Torino di Vlahovic (costato ben 70 milioni di euro più 10 di bonus).

Il piano della dirigenza, inoltre, è quello di realizzare altri colpi importanti durante la prossima estate ed è innegabile come servano alla rosa attuale. Troppi gli scivoloni accumulati in stagione, su tutti quello con il Villarreal in Champions League. Ma per spendere, si sa, in qualche modo bisogna anche risparmiare. Oltre alle possibili cessioni (vedi Rabiot), infatti, i torinesi riflettono ampiamente sui contratti in bilico. Il cambio di strategia elaborato negli ultimi mesi ha fatto sì che il club si convincesse addirittura a non avanzare neanche una nuova proposta alla ‘Joya’. Nonostante fosse stato trovato un accordo sulla base di 8 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. L’argentino è stato senza dubbio un caso spinoso e ha fatto abbastanza rumore, ma potrebbe non essere l’unico ad abbandonare la nave a parametro zero.

Bernardeschi come Dybala: via a zero dalla Juventus

Restano ancora diverse situazioni in bilico: tra queste abbiamo ovviamente quella di Federico Bernardeschi. L’intesa scritta dell’esterno bianconero terminerà il 30 giugno e ad oggi non sono avvenuti passi avanti concreti per il prolungamento. Tant’è che il profilo in questione è stato pure accostato al Milan, che cerca un rinforzo in quella posizione di campo.

Bernardeschi, dal canto suo, percepisce all’anno ben 4 milioni netti, non proprio bruscolini per un giocatore neanche titolarissimo. Stando a quanto si apprende da ‘Repubblica’, inoltre, la Juventus pare sia orientata a perdere a zero anche il classe ’94. Situazione diversa, invece, per Juan Cuadrado, anche lui in scadenza a giugno. Il colombiano, sempre secondo il noto quotidiano, avrebbe buone chance di firmare a vita per la Juventus.