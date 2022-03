Il rinnovo rallenta e ‘condanna’ la Juve: vogliono il big di Allegri

Il rinnovo di contratto non decolla e la trattativa potrebbe complicare i piani della Juve sul calciomercato. Allegri può perdere il big

La Juve è attesa da una partita che vale una stagione, di quelle da brividi per i calciatori nel tunnel e che monopolizza attenzioni, ansie, tremolii, gioie e dolori dei tifosi. Quella contro l’Inter.

Ma i discorsi di un campionato fermo per una settimana (e non vogliamo ricordare il motivo) non cancellano le idee sul calciomercato, che spesso corrispondono a veri e propri effetti domino di calibro internazionale. E così potrebbe essere nei prossimi mesi tra Juve e PSG. Tutto parte da una vecchia conoscenza del campionato italiano, l’ex Roma Marquinhos. Il difensore brasiliano si è guadagnato sul campo la stima di tifosi e addetti ai lavori. Il calciatore è un punto di riferimento assoluto nel suo ruolo, che ha sempre interpretato con grande intelligenza tattica e qualità in impostazione. Proprio per questo, e grazie alla centralità che ha acquisito per il PSG, molti pensavano che il rinnovo con la capolista francese sarebbe stato una formalità. Non sembra proprio essere così.

Calciomercato Juve, Marquinhos scatena l’effetto domino per de Ligt

Della trattativa tra Marquinhos e la sua dirigenza ne ha parlato oggi ‘L’Equipe’. Il contratto del brasiliano scade a giugno 2024, ma la firma non è ancora arrivata e i progressi vanno a rallentatore. In una squadra in cui gli stipendi astronomici di certo non mancano, l’ex Roma ritiene di meritare un aumento di ingaggio. Nessuna rottura, comunque, e la possibilità che il difensore rinnovi per altri due o tre anni resta viva.

In ogni caso, se l’affare dovesse complicarsi ulteriormente, il PSG dovrebbe trovare un’alternativa di primo livello per completare il reparto arretrato. Per questo il nome di Matthijs de Ligt resta sul piatto: il centrale è un riferimento per Massimiliano Allegri, ma di fronte a un’offerta monstre la Juve non potrebbe dire di no. L’olandese sembra estremamente legato al mondo bianconero, però un trasferimento al termine della stagione corrente non è affatto da escludere. Il tutto alle cifre giuste ovviamente.