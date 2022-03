Mancini ha deciso: ecco cosa succederà ora

Dopo giorni di riflessioni, Mancini ha deciso quale sarà il suo futuro: ecco cosa succederà ora in Nazionale

La sconfitta interna contro la Macedonia è una delle più brucianti della storia della Nazionale, considerando il fatto che come conseguenza l’Italia non parteciperà ai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Dal gol di Trajkovski in poi, su stampa, social e nei palazzi della FIGC è iniziato il processo per comprendere chi avesse maggiori responsabilità sulla disfatta. Anche Roberto Mancini, ovviamente, è finito sotto esame e la sua posizione è sembrata più in bilico che mai. Il primo ad avere molti dubbi, infatti, era proprio il CT: la sensazione che potesse presentare le dimissioni, dopo le parole in conferenza stampa, era molto forte. Ora il tecnico sembra aver preso una decisione definitiva: ecco come cambierà la Nazionale italiana.

Mancini resta | L’Italia riparte da Zaniolo e Chiesa

L’attesa per il futuro della guida tecnica della Nazionale sembra essere terminata. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Roberto Mancini avrebbe deciso di non dimettersi e di proseguire il suo progetto tecnico alla guida dell’Italia. Una scelta ponderata e raggiunta anche grazie al lavoro di mediazione da parte del presidente della FIGC Gravina: ora per gli ‘Azzurri’ si prospetta comunque una nuova vita.

Molti dei giocatori che questa estate hanno sollevato l’Europeo sotto il cielo di Wembley non faranno più parte del progetto, perché ora si dovrà costruire di nuovo. Giocatori come Giorgio Chiellini, in odore di ritiro, saluteranno Coverciano e la maglia azzurra. Roberto Mancini ripartirà dai muscoli e dalla qualità di giocatori come Nicolò Zaniolo, Federico Chiesa e Gianluca Scamacca. Chi, invece, resterà ancora al timone del centrocampo sembra essere Marco Verratti: la sua leadership tecnica ed esperienza internazionali sono risorse preziose per la Nazionale. Quello che è più importante, però, è che il nuovo corso azzurro ripartirà da Roberto Mancini.