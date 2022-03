UFFICIALE | Allarme Covid in Serie A: altro positivo

Scatta l’allarme Covid-19, spunta un nuovo caso di positività al virus in un club di Serie A: arriva il comunicato ufficiale della società

Ormai non c’è più da chiedere nulla a questa sosta. All’Italia, definitivamente fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva, resta soltanto l’inutile amichevole contro la Turchia. Dunque è bene ributtarsi già da adesso a capofitto sul campionato, visto che al termine della pausa in corso poi non ci si fermerà più.

Il prossimo weekend la Serie A tornerà in campo per disputare la 31esima giornata, ma nel frattempo stanno aumentando i casi Covid-19 e la cosa desta non poca preoccupazione. All’annuncio della Roma giunto nel pomeriggio, se ne aggiunge un altro da parte del Cagliari. In seguito agli ultimi controlli sanitari effettuati, è stata riscontrata la positività di Leonardo Pavoletti.

Cagliari, UFFICIALE: Pavoletti positivo al Covid

L’attaccante si aggiunge al centrocampista rumeno Razvan Marin ed entrambi sono a rischio per la prossima sfida in programma domenica con l’Udinese. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal club: “Il Cagliari Calcio comunica che Leonardo Pavoletti, a seguito dei test sanitari programmati dal Club, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente isolato; informate le autorità competenti“.