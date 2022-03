La ‘bugia’ di Allegri: nuovo acquisto per lo sprint scudetto

La Juventus attende l’Inter domenica per il big match dell’Allianz Stadium: c’è una novità inattesa in casa bianconera per il finale di stagione

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del big match contro l’Inter, in programma domenica prossima all’Allianz Stadium.

Vlahovic non preoccupa il tecnico che per il Derby d’Italia al cospetto della squadra di Inzaghi conta di recuperare anche Alex Sandro e Zakaria. Ma un altro recupero, quasi insperato, fa felice Allegri in previsione del rush finale del campionato. Weston McKennie infatti sta bruciando le tappe e potrebbe essere nuovamente a disposizione del tecnico bianconeri per il rush finale della stagione.

Procede a gonfie vele il recupero del centrocampista statunitense dalla frattura al piede, rimediata a fine febbraio nel match d’andata di Champions League in casa del Villarreal. L’ex Schalke 04 sta accelerando il recupero e, nonostante le recenti dichiarazioni dello stesso Allegri (“Per McKennie la stagione è finita”), il giocatore classe ’98 punta a rientrare in campo tra fine aprile e inizio maggio.

Juventus, McKennie brucia le tappe: anticipa il rientro in campo

McKennie così potrebbe tornare disponibile per le ultime sfide di campionato con Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina, oltre all’eventuale finale di Coppa Italia se la ‘Vecchia Signora’ passasse il turno eliminando i viola di Italiano. Un rientro sicuramente prezioso a centrocampo per Allegri – quasi come un nuovo acquisto – per il finale di stagione e il sogno scudetto, considerando anche al duttilità tattica dell’americano.