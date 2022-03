Comunciato UFFICIALE del club: “La Federazione deve dimettersi”

Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, comunicato ufficiale del club: “La Federazione deve dimettersi”

È stata una settimana pesante, che ha visto l’Italia mancare la qualificazione al Mondiale per la seconda volta consecutiva: contro la Macedonia è arrivata una sconfitta tanto inaspettata quanto dolorosa.

Oltre agli Azzurri, anche la Turchia non è riuscita a centrare la qualificazione e non ci sarà in Qatar per la Coppa del Mondo. Rispetto all’Italia, però, i turchi sono stati eliminati dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella serata di oggi, poi, il Galatasaray ha diramato un comunicato ufficiale: “Ancora una volta invitiamo tutta la Federazione turca a presentare le dimissioni”.

La nota del club turco, però, non si riferisce ai risultati della selezione. Il presidente Burak Diamante ha dichiarato: “Ho letto con stupore e tristezza la dichiarazione rilasciata dal Presidente della Federcalcio turca dopo l’Assemblea Generale Ordinaria del nostro club, che si è svolta in maniera democratica e nel rispetto del nostro statuto. Fate un ultimo favore al calcio turco e dimettetevi”.