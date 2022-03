SONDAGGIO CM.IT | Dimissioni Mancini, svolta in panchina: ‘scelto’ Gattuso

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro commissario tecnico della Nazionale per l’eventuale dopo Mancini

La delusione per la prematura eliminazione dalla corsa al prossimo Mondiale è ancora freschissima per l’Italia. La squadra di Roberto Mancini ha visto svanire in casa contro una non irresistibile Macedonia del Nord le speranze di andare a giocare in Qatar alla fine di quest’anno. Amarezza e sconforto hanno accompagnato le ore e i giorni successivi alla cocente eliminazione nelle semifinali playoff con tante critiche ad accompagnare soprattutto l’operato recente di Roberto Mancini.

Proprio il futuro del commissario tecnico, per ora ancora in carica, dell’Italia è un tema centrale di questi e dei prossimi giorni, almeno fino alla sfida contro la Turchia che potrebbe sancire in via definitiva la conclusione del rapporto. Il ct sta valutando in queste ore il da farsi e non è da escludere che una decisione in un senso o nell’altro possa essere presa dopo la prossima partita.

Italia, per il dopo Mancini corsa a tre: scelta su Gattuso

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa al destino della panchina della Nazionale, passando al vaglio i candidati all’eventuale successione di Roberto Mancini. In caso di dimissioni dell’attuale ct dell’Italia, il 46,3% dei votanti al nostro sondaggio gradirebbe affidare il timone della squadra a Gennaro Gattuso, attualmente senza squadra dopo l’avventura a Napoli e la parentesi poi mai concretamente iniziata con la Fiorentina.

A seguire il 29,5% vorrebbe vedere Andrea Pirlo, altro campione del Mondo del 2006, come commissario tecnico della Nazionale, anche lui senza squadra dopo la sua avventura sulla panchina della Juventus dello scorso anno, chiusa con una Coppa Italia e una Supercoppa. Chiude il cerchio col 24,2% Fabio Cannavaro, anche lui campione con gli azzurri del 2006, anno in cui alzo la coppa del mondo da capitano.