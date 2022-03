Italia, Donnarumma rompe il silenzio dopo il disastro Mondiale

Italia, dopo l’eliminazione contro la Macedonia del Nord arrivano le parole di Gigio Donnarumma

Una doccia gelida, che ha sancito la più grande debacle del calcio italiano. Tanto si può definire il gol segnato da Trajkovski a tempo quasi scaduto a Palermo nella sfida persa dall’Italia contro la Macedonia del Nord valida per gli spareggi mondiali.

Non sono mancate, dopo il gol subito, critiche nei confronti di Gigio Donnarumma. Secondo tanti l’estremo difensore azzurro poteva fare di più, mentre secondo altri invece, come l’ex portiere Luigi Turci intervenuto alla CMIT TV, Donnarumma è esente da colpe. Intanto però il classe 1999 ha voluto parlare dopo la clamorosa eliminazione, affidando ad Instagram il proprio pensiero.

“Volevamo partecipare al Mondiale, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell’Europeo – ha scritto Donnarumma – Purtroppo non sarà così, siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi. Ma sappiamo anche che nel calcio come nella vita bisogna guardare avanti e rimettersi in gioco. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri”.