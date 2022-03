Donnarumma è sempre più vicino alla Juventus: arrivano i numeri

Gianluigi Donnarumma ancora nell’occhio del ciclone e si torna a parlare anche del suo possibile futuro alla Juventus: spuntano indizi e cifre

Che non sia un momento semplice per Gianluigi Donnarumma, non il primo, sembra tutto tranne che un segreto. Al momento la scelta del PSG in estate non sta pagando molto, sempre se escludiamo il conto in banca. Il portiere azzurro non è titolare fisso, è costretto ad alternarsi con Keylor Navas, che è una presenza ingombrante a livello tecnico ma pure di spogliatoio. Fino a qualche giorno fa le prestazioni di Gigio erano state comunque all’altezza, poi l’errore col Real ha rimesso tutto in discussione.

Una leggerezza che ha dato il via alla rimonta madrilena e l’eliminazione del PSG dalla Champions, per quanto in tantissimi sostengono la tesi che su di lui il fallo di Benzema fosse netto. Una spirale di critiche continuata con la notte più brutta, quella dell’eliminazione dai playoff per il Mondiale contro la Macedonia del Nord. Anche sulla rete di Trajkovski al 92′ che ha condannato l’Italia, in molti attribuiscono a Donnarumma una poca reattività, un errore nei movimenti e non l’esenzione totale da una responsabilità. Sta di fatto che in queste ultime settimane sono tornate a circolare le voci di mercato su di lui, con la Juventus sempre in pole.

Calciomercato Juventus, la quota di Donnarumma bianconero crolla: l’indizio

Prima di finire al PSG, Donnarumma sembrava potesse veramente andare alla Juventus da svincolato. Le richieste di ingaggio però hanno inibito i bianconeri, con i quasi 10 milioni di euro che sarebbero irraggiungibili anche ora. Eppure le probabilità di vederlo vestire bianconero, per qualcuno, sono aumentate in questi ultimi giorni. Secondo le quote Sisal un passaggio a Torino di Gigio entro il 31 agosto 2022 pagherebbe 12 volte la puntata.

Una cifra relativamente bassa se si pensa che circa un mese fa la stessa era addirittura a 20 e poi era passata a 16. Un crollo verticale che avvicina, almeno virtualmente, sempre di più Donnarumma alla Juventus in un momento molto complicato per lui. E che magari ha portato anche effettivamente a qualche ragionamento o riflessione. Contestualmente, le cifre della Sisal hanno avvicinato anche altri calciatori importanti come Jorginho (addirittura a 3,5), Milinkovic-Savic (4), Pogba e Raspadori (entrambi a 5).