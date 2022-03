Per Mancini c’è già la fila: la big vuole l’accordo immediato

Sorpresa per il futuro di Mancini, che piace molto alle big europee e potrebbe dare le dimissioni dalla Nazionale italiana

Ore di attesa in Italia per la decisione definitiva di Roberto Mancini. La mancata qualificazione ai prossimi Mondiali è qualcosa di inspiegabile e imperdonabile, ma la sensazione è che non tutte le colpe siano da affidare ad allenatore e calciatori. Intanto, il Ct pensa alle dimissioni e non ha ancora chiarito pubblicamente la sua posizione. La circostanza favorisce quindi le indiscrezioni di calciomercato.

In caso di separazione dall’Italia, il profilo di Mancini in Premier League piacerebbe a Manchester United e Newcastle su tutti ma l’idea che possa approdare al PSG, riporta ‘La Stampa’, non sarebbe campata in aria. Nei pensieri dell’allenatore sarebbe però forte il sentimento di fedeltà alla causa sposata nel giugno scorso. In occasione della partita di martedì sera contro la Turchia potrebbero esserci già importanti novità sulla scelta definitiva del commissario tecnico.

Calciomercato, dubbi sul futuro di Mancini: Italia, Premier League o PSG

Nel futuro di Mancini potrebbe quindi esserci di nuovo l’Italia oppure un ritorno in Premier League o ancora un accordo con il Paris Saint Germain. Proprio i parigini cercano un immediato riscatto dopo la deludente stagione che si avvia alla conclusione.

Intanto, in Italia, per l’eventuale sostituzione di Mancini il nome il pole è Fabio Cannavaro, che ha già manifestato la sua totale disponibilità. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, anche se riveste un’importanza molto marginale per l’aspetto agonistico, la gara di matedì contro la Turchia sarà fondamentale per sciogliere la riserva di Mancini. Il Ct campione d’Europa dovrebbe comunicare la sua decisione alla Federazione e ai tifosi. Le big europee seguono con interesse i futuri sviluppi.