La Juventus già sa tutto: l’improvviso annuncio di Pogba

Pogba è uno dei possibili affare a zero della prossima estate: il centrocampista rompe il silenzio sul suo futuro, arriva l’annuncio

Paul Pogba è uno dei possibili affari gratis della prossima estate. In scadenza di contratto con il Manchester United, il suo rinnovo con i ‘Red Devils’ pare complicato, anche se la trattativa non si può dire definitivamente tramontata.

Il 28enne francese a diversi estimatori: dalla Juventus al Paris Saint-Germain, passando per il Real Madrid. Una situazione in divenire che potrebbe portare tanto ad un addio, che pare scontato ormai da mesi, quanto ad un rinnovo che sarebbe una soluzione sorprendente. A rompere il silenzio è proprio Pogba, attualmente impegnato con la Francia. Il centrocampista transalpino non nasconde che è un momento particolare per lui nel corso di un’intervista con ‘TF1’. Per Paul Pogba si avvicina il momento di prendere in mano il proprio destino e decidere il futuro calcistico.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Pogba

Il francese ne parla a ‘TF1’ rispondendo alle domande sull’approdo al Psg: “La mia decisione può arrivare domani come durante la finestra di mercato. Al momento non ho deciso, non c’è nulla di fatto”. Pogba vuole concentrarsi sul campo: “Voglio solo chiudere la stagione bene anche per prepararmi ai Mondiali. Voglio esserci, voglio partecipare ad un altro mondiale e fare anche la storia vincendo due volte di seguito”.

Per farlo si potrà avvalere anche dei numeri di Mbappe, compagno di Nazione e come lui in scadenza a fine stagione. Ed allora immaginarli insieme non è poi così impossibile: “E’ sempre bello giocare con i compagni di squadra in Nazionale e nel club. Siamo entrambi liberi e ci prendiamo in giro con domande tipo: ‘cosa farai?, ‘dove vai? Ma non c’è risposta, ci prendiamo soltanto in giro. E’ possibile che Mbappe decida prima di me. Lo ha già fatto? Questo non lo so, chiedeteglielo”. Juventus quindi in allerta: il futuro di Pogba è ancora da scrivere e i bianconeri possono ancora riportarlo in Serie A.