Luis Alberto alla Juve: ecco come può andare in porto l’affare

Luis Alberto è destinato a lasciare la Lazio al termine di questa stagione. Si rincorrono nuove indiscrezioni circa un suo possibile approdo alla Juventus

Luis Alberto-Lazio è una storia che appare davvero giunta ai titoli di coda. In estate, verosimilmente, lo spagnolo e il club biancoceleste si diranno addio dopo sei stagioni intense e belle, escluse la prima e quest’ultima ancora in corso complice un feeling – tattico soprattutto – mai sbocciato con Maurizio Sarri.

Il futuro del 29enne di San Jose del Valle potrebbe essere in Patria, visto che da tempo si parla di un derby tutto andaluso per il suo cartellino. Siviglia contro Betis, anche se entrambe non sono in grado di esaudire le richieste di Lotito. Il presidente biancoceleste continua a chiedere non meno di 40 milioni di euro, forte di un contratto che scade a giugno 2025. Nelle difficoltà delle due spagnole può infilarsi la Juve, estimatrice da tempo del fantasista che nella Capitale ha realizzato fin qui 39 gol e ben 56 assist. Per avvicinarsi al prezzo fissato dal numero uno della Lazio, il club bianconero potrebbe usare una contropartita tecnica, ‘Calciomercatoweb.it’ fa il nome di Rovella.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto piace da tempo: Rovella può stuzzicare Lotito

Vent’anni compiuti a dicembre, Rovella sta completando il secondo e ultimo anno in prestito al Genoa. Il suo ritorno, o meglio dire approdo alla Juve rischia però di essere solo una semplice toccata e fuga dato che Cherubini e soci potrebbero ragionare su un suo utilizzo come merce di scambio. L’ipotesi che possa finire nell’operazione Luis Alberto – elemento particolarmente apprezzato da Allegri – è una delle tante, forse la più importante seppur è noto come Lotito mal digerisca l’inserimento di contropartite negli affari in uscita.

Rovella, però, è un profilo a dir poco interessante e di grande prospettiva (e non ingombrante sul piano economico), uno insomma che potrebbe davvero stuzzicare il patron biancoceleste e fare tanto comodo a Sarri, ammesso che quest’ultimo resti alla guida della Lazio.