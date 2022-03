Donnarumma alla Juve: ecco cosa sta succedendo

Dopo l’eliminazione dalla Champions con il PSG e il Mondiale mancato con l’Italia si torna a parlare di Donnarumma alla Juve: la situazione

Non è un momento semplice per Gigio Donnarumma, che in estate ha deciso di lasciare il Milan a parametro zero per raggiungere il PSG delle stelle: l’ultima settimana ha portato con sé due cocenti delusioni.

Prima è arrivata l’eliminazione agli ottavi di Champions League, scaturita proprio da un errore del portiere azzurro, e poi la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali con l’Italia per un gol subito al 90′. Anche in questo caso si è parlato di responsabilità dell’ex Milan sul gol, ne abbiamo discusso con Luigi Turci (suo preparatore in rossonero) sulla CMIT TV, ma ora è il suo futuro che potrebbe tornare ad essere un rebus. Facciamo il punto sulla situazione Donnarumma.

Calciomercato Juventus, nuovi spiragli per Donnarumma | Futuro in bilico al PSG

La prima stagione di Gianluigi Donnarumma con il PSG non sta procedendo secondo le aspettative: poche presenze, una fiducia a correnti alterne e una serenità mai arrivata. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Gigio’ starebbe valutando l’idea di lasciare anticipatamente il club parigino e sulle sue tracce potrebbe tornare la Juventus. I bianconeri ora hanno una certezza come Szczesny tra i pali, ma un occhio al futuro lo mantengono sempre ed il portiere della Nazionale resta un sogno.

Se dovesse tornare la prossima estate, però, la società piemontese non potrebbe usufruire del Decreto Crescita: per quello, infatti, il calciatore deve aver lavorato all’estero per due anni. Considerando l’ingaggio da 12 milioni a stagione netti, quindi, per la prossima estate il nome di Donnarumma non può essere accostato alla Juventus. In futuro, invece, tutto potrebbe cambiare: anche, e soprattutto, per gli ottimi rapporti tra i bianconeri e Mino Raiola. Rivedere ‘Gigio’ in Serie A, per tutte queste ragioni, potrebbe essere possibile. Bisogna solamente avere pazienza.