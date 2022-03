Bologna, alle 12:00 conferenza di Mihajlovic

Oggi il tecnico serbo rilascerà delle dichiarazioni

Il mondo del pallone è di nuovo scosso. Perché oggi, alle 12:00, Sinisa Mihajlovic parleràà in conferenza stampa.

Come segnalato da ‘BolognaSportNews’, l’ufficio stampa del club felsineo ha convocato i giornalisti per delle importanti dichiarazioni dell’allenatore.

La prossima sfida in campionato i rossoblù la giocheranno contro il Milan capolista a San Siro, al rientro dalla sosta nell’affascinante Monday Night del prossimo 4 aprile. Un rientro in campo col botto per il Bologna che che è reduce da soli due punti nelle ultime 4 gare di Serie A, con due ko di fila e complessivamente un solo successo nelle ultime cinque. Score in calo e prestazioni poco convincenti per i felsinei che mantengono una 12esima posizione in classifica con 33 punti al sicuro dalla zona calda ma in quella di terra di mezzo che prevede peraltro anche un’ampia distanza dal decimo posto, vero obiettivo stagionale del club rossoblu.