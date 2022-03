Inchiesta sui bilanci, ecco quanti punti rischia la Juventus

Prosegue l’inchiesta sui bilanci, Juventus nel mirino per la questione delle mensilità sospese: rischio penalizzazione per i bianconeri

Se sul campo, la Juventus pensa a una stagione da provare a chiudere nel migliore dei modi tra campionato e coppa Italia, con il big match con l’Inter in programma dopo la pausa, all’esterno i bianconeri osservano con preoccupazione l’evolversi dell’inchiesta in corso da parte di Guardia di Finanza e Procura di Torino.

Le indagini sul club bianconero, che si inseriscono all’interno della operazione ‘Prisma‘, avviata al maggio del 2021, riguardano la questione delle mensilità sospese nel 2020, nel periodo di sospensione del campionato dopo lo scoppio della pandemia, e sulle modalità della restituzione a calciatori e staff. Nei giorni scorsi, le perquisizioni effettuate in alcune sedi legali a Torino, Milano e Roma andavano alla ricerca di documenti e scritture private tra la società e i giocatori. La Procura ha quindi ascoltato Dybala, Alex Sandro e Bernardeschi come persone informate sui fatti e nei prossimi giorni proseguirà con ulteriori audizioni.

Juventus nei guai, l’articolo del codice di Giustizia Sportiva che complica tutto

Gli sviluppi dell’indagine, dal punto di vista della giustizia penale e quella sportiva, sono tutti da decifrare. Nel secondo caso, secondo ‘La Stampa’, la Juventus potrebbe però rischiare uno o più punti di penalizzazione in classifica. L’articolo 31 comma 3 del codice di Giustizia sportiva infatti recita: “la società che pattuisce o comunque corrisponde ai suoi tesserati compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali è punita con un ammenda cui può aggiungersi una penalizzazione di uno o più punti“. Non è al momento chiaro se la casistica in esame possa rientrare in questa fattispecie. Il calendario dell’inchiesta prevede, al momento, le audizioni degli altri tesserati della Juventus coinvolti e, il 2 aprile, quella del presidente Figc Gravina.