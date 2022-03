Italia, fuori dal ritiro 6 giocatori: comunicato UFFICIALE

In vista di Turchia-Italia, lasciano il ritiro di Coverciano ben 6 giocatori; arriva il comunicato ufficiale della Nazionale

Sei giocatori via da Coverciano. In vista di Turchia-Italia, gara in programma martedì sera, Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Ad annunciarlo è stata la stessa Federcalcio attraverso una nota ufficiale.

Al termine dell’allenamento di oggi, il Ct Roberto Mancini avrebbe deciso di ridurre l’organico della Nazionale in ritiro a Coverciano. Dopo la partenza di Verratti annunciata nelle scorse ore, dunque, lasciano il Centro Tecnico Federale anche gli indisponibili Berardi e Gianluca Mancini, che hanno accusato problemi nel corso della gara con la Macedonia del nord. Insieme a loro salutano il ritiro anche Jorginho, Immobile e Insigne, nell’ambito di una alternanza prevista in vista della gara amichevole Turchia-Italia in programma martedì 29 marzo a Konya, ore 20.45.

Italia, dubbi sul futuro di Mancini: tifosi divisi

Intanto, sono giorni di attesa per la decisione definitiva del Ct Mancini, che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali valuta le dimissioni. A differenza di quanto accadde nel 2017 con Ventura, però, oggi non tutti i tifosi sono schierati contro il Ct. In tanti hanno chiesto la sua permanenza e una reale rifondazione dell’intero sistema calcio, che esclusa la parentesi del 2021 ha sopportato troppi fallimenti negli ultimi anni.